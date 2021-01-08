Січневий локдаун: як працюватиме транспорт

Фото: пасажири в трамваї (РБК-Україна)

З 8 по 24 січня на всій території України діє посилений карантин. В цей час в країні буде працювати громадський транспорт.

Про це повідомляє урядовий портал.

Наголошується, що в транспорті міського, міжміського, обласного та міжобласного сполучення, у тому числі в маршрутках, кількість пасажирів не повинна буде перевищувати кількість сидячих місць.

При цьому інтервал руху громадського транспорту може бути змінений.

Крім того, можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях метро для уникнення скупчення людей на платформах та у вагонах поїздів.

Нагадаємо, на ранок 8 січня в Україні виявлено ще майже 5,7 тисячі нових випадків коронавірусу. При цьому понад 5 тисяч пацієнтів одужали.

Ознайомитися з карантинними обмеженнями, які будуть діяти з 8 до кінця 24 січня, можна у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що у КМДА розповіли, які обмеження діятимуть у Києві на час локдауну.