ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У столичному регіоні Італії запроваджують комендантську годину через COVID-19

Автор: Андрій Козловський

У Римі та всьому Лаціо з 23 жовтня запроваджують комендантську годину у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу. Відповідне розпорядження схвалили губернатор Лаціо Нікола Зінгаретті та міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца.

Популярні новини

Про це повідомляє Corriere Della Sera.

Як повідомляється, комендантська година у столичному регіоні запроваджується на один місяць і діятиме з 00:00 до 5 години ранку. У цей час громадянам буде заборонено перебувати надворі, а право на виняток матимуть лише окремі категорії громадян - насамперед, ті, хто їде на роботу або з роботи, а також у разі невідкладних обставин.

Крім того, популярні місця зібрання людей закриватимуть вже з 18:00. Також з наступного тижня школи мають перевести 50% учнів на дистанційне навчання, а університети - 75% студентів. Роботу магазинів наразі не обмежують.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в італійському регіоні Ломбардія можуть ввести комендантську годину через пандемію коронавірусу.

Крім того, уряд Італії 18 жовтня посилив карантинні обмеження в країні на тлі щоденних рекордів кількості заражень коронавірусом.

Також прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте 12 жовтня підписав новий надзвичайний указ, який передбачає в собі низку заборон задля подолання коронавірусної кризи.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Італія