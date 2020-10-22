У столичному регіоні Італії запроваджують комендантську годину через COVID-19

У Римі та всьому Лаціо з 23 жовтня запроваджують комендантську годину у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу. Відповідне розпорядження схвалили губернатор Лаціо Нікола Зінгаретті та міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца.

Про це повідомляє Corriere Della Sera.

Як повідомляється, комендантська година у столичному регіоні запроваджується на один місяць і діятиме з 00:00 до 5 години ранку. У цей час громадянам буде заборонено перебувати надворі, а право на виняток матимуть лише окремі категорії громадян - насамперед, ті, хто їде на роботу або з роботи, а також у разі невідкладних обставин.

Крім того, популярні місця зібрання людей закриватимуть вже з 18:00. Також з наступного тижня школи мають перевести 50% учнів на дистанційне навчання, а університети - 75% студентів. Роботу магазинів наразі не обмежують.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в італійському регіоні Ломбардія можуть ввести комендантську годину через пандемію коронавірусу.

Крім того, уряд Італії 18 жовтня посилив карантинні обмеження в країні на тлі щоденних рекордів кількості заражень коронавірусом.

Також прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте 12 жовтня підписав новий надзвичайний указ, який передбачає в собі низку заборон задля подолання коронавірусної кризи.