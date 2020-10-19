Італія посилює карантин через збільшення нових випадків коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Уряд Італії у неділю, 18 жовтня, посилив карантинні обмеження в країні. Таке рішення було прийняте на тлі щоденних рекордів кількості заражень.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Як повідомляється, мерам італійських міст рекомендують з 21:00 закривати популярні центральні площі й вулиці, де часто утворюються скупчення людей. Також у цей час вводиться заборона на роботу розважальних закладів.

Крім того, за новими правилами, у ресторанах та барах за одним столом можуть розміщуватися не більш ніж 6 осіб. Однак заклади, у яких немає сидячих місць, повинні будуть закриватися вже о 18:00.

Старшу школу переводять на дистанційне навчання, але у випускних класах запроваджується змішане навчання. Школярі інших вікових груп поки що продовжать навчання у класах. Університети можуть самостійно приймати рішення про повністю дистанційне навчання або ротацію навчання у класах.

Зазначається, що в Італії 14 жовтня вперше зафіксували близько 7 тисяч заражень. Після цього щодня реєстрували нові рекорди. Напередодні було зареєстровано 11 705 нових випадків COVID-19.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте 12 жовтня підписав новий надзвичайний указ, який передбачає в собі низку заборон задля подолання коронавірусної кризи.

Також РБК-Україна писало, що уряд Італії продовжив режим надзвичайного стану в країні через коронавірус.