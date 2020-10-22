В столичном регионе Италии вводят комендантский час из-за COVID-19

В Риме и всем Лацио с 23 октября вводят комендантский час в связи с увеличением числа новых случаев коронавируса. Соответствующее распоряжение одобрили губернатор Лацио Никола Зингаретти и министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Об этом сообщает Corriere Della Sera.

Как сообщается, комендантский час в столичном регионе вводится на один месяц и он будет действовать с 00:00 до 5 часов утра. В это время гражданам будет запрещено находиться на улице, а право на исключение будут иметь только отдельные категории граждан - прежде всего, те, кто едет на работу или с работы, а также в случае неотложных обстоятельств.

Кроме того, популярные места собрания людей будут закрывать уже с 18:00. Также со следующей недели школы должны перевести 50% учеников на дистанционное обучение, а университеты - 75% студентов.

Напомним, ранее сообщалось, что в итальянском регионе Ломбардия могут ввести комендантский час из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, правительство Италии 18 октября ужесточило карантинные ограничения в стране на фоне ежедневных рекордов числа заражений коронавирусом.

Также премьер-министр Италии Джузеппе Конте 12 октября подписал новый чрезвычайный указ, который предусматривает в себе ряд запретов для преодоления коронавирусного кризиса.