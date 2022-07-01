На столичному проспекті Науки провалився асфальт: рух транспорту обмежили

У Києві на перетині проспекту Науки і Стратегічного шосе провалився асфальт. Рух транспорту обмежено, там вже працюють комунальники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
"Провал асфальтового покриття стався через аварію на водопровідній мережі (трубопроводі діаметром 200 мм) на перетині просп. Науки і Стратегічного шосе", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють аварійні бригади "Київводоканалу".
Нагадаємо, раніше на вулиці Петлюри в Києві провалився асфальт через аварію на водопровідній мережі. На проїжджу частину винесло грунт.
Також повідомлялося, що в Києві через аварію на водопровідній мережі довелося зупинити рух маршруту № 16.