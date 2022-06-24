У центрі Києва через аварію водопроводу провалився асфальт: що відомо
Фото: у центрі Києва через аварію водопроводу провалився асфальт (РБК-Україна)
У центрі Києва на вулиці Петлюри провалився асфальт через аварію на водопровідній мережі. Рух транспорту частково обмежено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
"У зв'язку з аварією на водопровідній мережі сталося просідання і провал асфальтового покриття. На проїжджу частину винесло грунт", - йдеться в повідомленні.
Рух транспорту на перехресті вул. Петлюри та вул. Саксаганського частково обмежено.
Комунальники приступили до прибирання вулиці. Також на місці працює аварійна служба "Київводоканалу".
Нагадаємо, раніше у Києві сталася аварія на водопровідній мережі. Внаслідок цього було змінено рух транспорту.