Столичных водителей предупредили об ограниченной видимости из-за тумана
В понедельник, 16 января, до конца суток в Киеве сохранится туман. Видимость составляет 200-500 м (І уровень опасности, желтый).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"До конца суток и ночью в Киеве удержится туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
В КГГА призвали пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.
Напомним, видимость на киевских дорогах значительно ухудшилась в связи с густым туманом, накрывшим город вечером 14 января.
К тому же, сегодня, 16 января, в Украине ожидается снег с дождем, туманы, гололедица и сильный ветер. Правда, температура воздуха кое-где будет достигать +6 градусов.
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