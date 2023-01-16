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Столичных водителей предупредили об ограниченной видимости из-за тумана

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Киев, Понедельник 16 января 2023 19:25
Столичных водителей предупредили об ограниченной видимости из-за тумана Фото: столичных водителей предупредили об ограниченной видимости из-за тумана (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 16 января, до конца суток в Киеве сохранится туман. Видимость составляет 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"До конца суток и ночью в Киеве удержится туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

В КГГА призвали пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Напомним, видимость на киевских дорогах значительно ухудшилась в связи с густым туманом, накрывшим город вечером 14 января.

К тому же, сегодня, 16 января, в Украине ожидается снег с дождем, туманы, гололедица и сильный ветер. Правда, температура воздуха кое-где будет достигать +6 градусов.

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