Киевлян предупредили о непогоде и призвали быть внимательнее на дорогах
Видимость на киевских дорогах значительно ухудшится в связи с густым туманом, накрывшим город вечером 14 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.
Водителей и пешеходов попросили быть повнимательнее во время движения по столичным улицам. Это связано с тем, что, по прогнозу синоптиков, город накроет густой туман.
Ненастье продержится в городе вечером субботы, 14 января, и днем воскресенья, 15 января.
"По прогнозам синоптиков сегодня до конца суток и весь день завтра видимость будет достигать 200-500 метров", - говорится в сообщении.
В КГГА напомнили водителям, что в тумане необходимо снизить скорость авто и вместе с ближним светом включить противотуманные фары. Рекомендуется избегать маневров на дорогах и держать дистанцию с другими автомобилями.
Пешеходов просят быть внимательными и одевать световозвращающие элементы. Это поможет водителям лучше видеть их.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине в ближайшие пять суток (13-18 января) прогнозируется постепенное потепление, морозы уже начнут отступать с понедельника.
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