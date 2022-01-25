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Стовпчики термометрів впали до -33: у горах Чернівецької області зафіксували люті морози

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Чернівецька область, Вівторок 25 січня 2022 11:30
Стовпчики термометрів впали до -33: у горах Чернівецької області зафіксували люті морози Фото: у горах Чернівецької області зафіксували люті морози (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Іванна Шовкун

У вівторок вранці, 25 січня, у Чернівецькій області у горах зафіксували дуже низьку температуру повітря. Там стовпчики термометрів опустилися до -33 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови Селятинської громади Валерія Полянчука у Facebook.

Полянчук опублікував фотографію з термометром, який показує -33 градуси.

"Давно такого не було, але це файно", - написав він.

Фото: у Чернівецькій області зафіксували сильні морози (facebook.com/profile.php?id=100018924783397)

Зазначимо, що синоптики раніше прогнозували морозні ночі у західних областях України.

Нагадаємо, в Туреччині негода не припиняється вже декілька днів, місцями снігу випало вже до 85 сантиметрів. Таке погіршення погоди паралізувало роботу аеропорту у столичному Стамбулі, зараз усі рейси там тимчасово припинено.

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