Стовпчики термометрів впали до -33: у горах Чернівецької області зафіксували люті морози

У вівторок вранці, 25 січня, у Чернівецькій області у горах зафіксували дуже низьку температуру повітря. Там стовпчики термометрів опустилися до -33 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови Селятинської громади Валерія Полянчука у Facebook .

Полянчук опублікував фотографію з термометром, який показує -33 градуси.

"Давно такого не було, але це файно", - написав він.

Фото: у Чернівецькій області зафіксували сильні морози (facebook.com/profile.php?id=100018924783397)

Зазначимо, що синоптики раніше прогнозували морозні ночі у західних областях України.