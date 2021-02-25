ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Індонезії прокинувся вулкан. Стовп попелу становить більше кілометра

Новость на русском → Північна Суматра, Четвер 25 лютого 2021 13:24
В Індонезії прокинувся вулкан. Стовп попелу становить більше кілометра Фото: виверження вулкану (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Вулкан Синабунг у провінції Північна Суматра (Індонезія) викинув стовп попелу на висоту 1500 метрів над вершиною кратера. Виверження тривало близько 3 хвилин.

Про це повідомляє dpa.

Інформації про жертв та постраждалих немає. Місцевим жителям рекомендують не наближатися до вулкана на відстань ближче 3-5 км, оскільки це може бути небезпечно.

Вулкану присвоїли третій рівень вулканічної активності. Синабунг є діючим старовулканом, його висота становить 2 460 метрів над рівнем моря.

Нагадаємо, 16 лютого в Італії на острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Міжнародний аеропорт Катанії призупинив свою роботу через виверження вулкану.

Минулого року на італійському острові Сицилія прокинувся найбільший діючий вулкан Європи-Етна. Виверження вулкана почалося о 21:20 за місцевим часом після землетрусу магнітудою 2,7.

Також раніше на індонезійському острові Ломблен в південній частині країни почав вивергатися вулкан Левотоло. Місцева влада заборонила польоти над цим регіоном Індонезії та закрила місцевий аеропорт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події вулкан Индонезия
NEWS
Шарія оголосили в розшук
Шарія оголосили в розшук
DAILY
Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"