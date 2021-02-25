В Індонезії прокинувся вулкан. Стовп попелу становить більше кілометра

Вулкан Синабунг у провінції Північна Суматра (Індонезія) викинув стовп попелу на висоту 1500 метрів над вершиною кратера. Виверження тривало близько 3 хвилин.

Про це повідомляє dpa .

Інформації про жертв та постраждалих немає. Місцевим жителям рекомендують не наближатися до вулкана на відстань ближче 3-5 км, оскільки це може бути небезпечно.

Вулкану присвоїли третій рівень вулканічної активності. Синабунг є діючим старовулканом, його висота становить 2 460 метрів над рівнем моря.