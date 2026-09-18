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Банки отказывают Столару в переводе денег на залог

14:40 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: народный депутат Вадим Столар (facebook com stolar vadim)

Нардеп Вадим Столар заявил, что банки безосновательно отказываются переводить средства на залог по делу, где фигурируют чиновники Офиса президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Вадима Столара в Telegram.

Столар прокомментировал ситуацию с залогом

Народный депутат рассказал, что он вместе с адвокатами решил не оспаривать решение суда первой инстанции.

"Мы с моими адвокатами сознательно решили не обжаловать решение суда первой инстанции, поскольку уверены в собственной правовой позиции и потому считаем возможным и готовы внести залог в определенном судом размере", - написал Столар.

Однако, как утверждает Столар, банки отказывались переводить его собственные средства и средства на казначейский счет ВАКС.

"Впрочем, в определенный судом срок мы столкнулись с незаконными действиями банковских учреждений, которые состоят в абсолютно безосновательных отказах в переводе моих собственных средств и средств моей семьи на казначейский счет ВАКС", - отметил нардеп.

Депутат подчеркнул, что не скрывается и продолжает выполнять возложенные на него обязательства.

Напомним, НАБУ и САП провели спецоперацию по разоблачению преступной организации, среди возможных фигурантов которой источники РБК-Украина назвали заместитель руководителя ОП Ирину Мудрую, нардепа Вадима Столара и экснардепа Максима Никитася.

Бюро обнародовало пленки с перехваченными разговорами о легализации 150 миллионов гривен наличных денег.

Тем временем прокурор САП раскрыл имена всех фигурантов по делам "Форест Гамп" и "Фемида" во время заседания ВАКС по мере пресечения для Максима Никитася.

Среди названных лиц - руководители "Сенс Банка" и доверенные лица фигурантов.

Как сообщало РБК-Украина, НАБУ раскрыло детали схемы внесения 150 миллионов гривен залога по делу "Мидас" - средства якобы передавали траншами через офис экснардепа с последующим распределением через конвертационный центр.

Кроме того, Национальный банк начал внеплановые проверки "Сенс Банка" относительно возможного вмешательства его сотрудников в работу системы финансового мониторинга во время внесения залога за эксминистра энергетики Германа Галущенко.

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