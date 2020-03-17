Столар запропонував стимулювати бізнес купувати все необхідне для лікарень

Фото: Вадим Столар (zagittya.com.ua)

Столар вказав на катастрофічний дефіцит медичного обладнання, тестів і елементарних товарів для захисту від вірусу

Народний депутат, голова Київської організації "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля ввести надзвичайний стан на території України, а також відстрочити комунальні платежі для пенсіонерів через пандемію коронавірусу COVID-19 і впровадити механізми для заохочення благодійності бізнесу шляхом звільнення їх від оподаткування. Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні Верховна Рада повинна була прийняти набагато більш жорсткі заходи для боротьби з коронавірусом, ніж ті, що були схвалені депутатами. Весь світ бореться з вірусом: у США ввели надзвичайний стан, у Франції вивели військову техніку на вулиці, в Іспанії – значно обмежили пересування для населення. Впевнений, в Україні влада також зобов'язана йти на жорсткі заходи для ефективної боротьби з вірусом. Тому я звертаюся до Кабінету міністрів і прем'єра Денису Шмигалю з рядом вимог", – заявив політик.

Зокрема, він вимагає надати президенту Володимиру Зеленському пропозиції про запровадження надзвичайного стану на всій території України.

"Це передбачає введення максимальних обмежень на всі види транспортного сполучення в межах України та встановлення жорсткого контролю на рівні областей та населених пунктів на період карантину", - пояснив парламентарій.

Також політик запропонував прийняти постанову про відстрочку комунальних платежів для людей пенсійного віку строком на 30 календарних днів з дня закінчення встановленого карантину.

"Дослідження показують - для COVID-19 старший вік і наявні супутні захворювання підвищують ризик розвитку тяжкої інфекції. Тому уряд має створити належні умови, щоб уникнути скупчення людей похилого віку в відділеннях банків і зв'язку для оплати комунальних платежів", - підкреслив Столар.

Також нардеп закликав Кабмін прийняти постанову щодо впровадження механізмів для заохочення благодійної діяльності фізичних і юридичних осіб різних форм власності шляхом звільнення їх від оподаткування.

"Дефіцит медичного обладнання, тестів і елементарних товарів для захисту від вірусу свідчить про неготовність країни до ефективної боротьби. Єдиний варіант – діяти на випередження і не допустити сотень або тисяч хворих громадян допомогою залучення бізнесу на благодійних засадах", - додав Столар.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у рамках заходів проти коронавірусу зажадав провести переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ), а також запровадити податкові канікули для бізнесу.

Раніше Зеленський закликав Кабінет міністрів заборонити масові заходи, в яких беруть участь понад 10 осіб, включно з церковними обрядами та церемоніями.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер заявив про те, що пандемія коронавірусу може тривати ще протягом двох років. Проте, за його словами, це буде залежати від того, як скоро зможуть розробити вакцину.