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Зеленський про коронавірус: щодня у нас заражаються вже не десятки, а сотні

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 13:43
Зеленський про коронавірус: щодня у нас заражаються вже не десятки, а сотні
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Церкви в Україні готуються до богослужінь онлайн через поширення COVID-19

Президент України Володимир Зеленський заявив, що щодня в Україні заражаються коронавірусом вже не десятки, а сотні. Про це він заявив на нараді щодо питань боротьби з коронавірусом, передає прес-служба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що зібранні і натовпи на Великодні свята - прямий шлях захворіти самому й заразити близьких.

"Щодня у нас заражаються вже не десятки, а сотні. І зібрання, натовпи на Великодні свята - прямий шлях захворіти самому й заразити близьких. Тому Великдень у новому форматі цьогоріч – це справжній прояв любові до ближнього", - заявив він.

У прес-службі ОПУ додали, що на святкування Великодня західного обряду до храмів прийшло приблизно 126 тис. українців порівняно з майже 3 млн людей торік. Український президент вважає, що ці цифри показують, що "багато священнослужителів і прихожан усвідомлюють страшну небезпеку, яку становить епідемія коронавірусу".

Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня в Україні заразились коронавірусом 3102 людей. За добу заразились 325 людей.

Разом з тим, Київська міська державна адміністрація прийняла рішення про закриття на карантин Києво-Печерської лаври в зв'язку зі спалахом коронавірусу.

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