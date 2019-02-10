У Стокгольмі стався вибух, є загиблий

У результаті вибуху загинула 1 людина

К югу от Стокгольма (Швеция) в Ворберге произошел взрыв в результате которого погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vg.no.

Полиция получила информацию о происшествии в 15:03 по местному времени. На место происшествия сразу были отправлены правоохранители и служба спасения. Жителей соседних домов было эвакуировано.

Местные издания сообщают, что по предварительным данным мужчина погиб после срабатывания бомбы, которую он пытался заложить в один из домов. В то же время представитель полиции Анна Вестберг заявила, что правоохранители исключают версии, которые связаны с терроризмом.

"Мы не видим террористической связи. Мы прилагаем все усилия и сейчас изучаем, что это могло быть", - заявила Вестбег.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Лионе произошел взрыв, есть погибшие. Вследствие взрыва в Лионе погибла женщина и ребенок.

Напомним, в США прогремел взрыв в торговом центре. В полиции сообщили, что кроме погибшего, других пострадавших в результате взрыва нет, правоохранителям пока не известно, является взрыв спланированным или случайным.