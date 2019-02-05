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У США прогримів вибух у торговому центрі

Новини » Надзвичайні події    05.02.2019 - 05:20
У США прогримів вибух у торговому центрі
Фото: постраждалий ТЦ (Albuquerque Journal)

У результаті інциденту загинула одна людина

У Сполучених Штатах у місті Альбукерке в штаті Нью-Мексико прогримів вибух біля торгового центру, одна людина загинула. Про це повідомила місцева поліція, передає РБК-Україна з посиланням на ABC News.

У поліції повідомили, що крім загиблого, інших постраждалих у результаті вибуху немає.

За інформацією видання, співробітників компаній, які розташовуються в торговому центрі, евакуювали.

Правоохоронцям поки що не відомо, є вибух спланованим чи випадковим.

Ведеться розслідування інциденту.

Нагадаємо, в Греції 2 лютого прогримів вибух у ресторані міста Каламата на півострові Пелопоннес, в результаті якого загинули щонайменше троє людей, ще один отримав поранення. Інцидент стався коли в закладі було багато відвідувачів. За даними рятувальників, вибухнуло газове обладнання на кухні ресторану. Жертвами події стали власник ресторану і двоє працівників.

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