Чи варто ЄС фінансувати диверсії? Подоляк відреагував на можливість заморозки виплат Угорщині

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Орбан каже, що боротиметься за зняття санкцій з Росії. Називаймо речі своїми іменами. Угорщина - "троянський кінь", що прагне розвалу ЄС за кошти європейських платників податків. Орбан ненавидить Україну та мріє про "русский мир" у Європі. То чи варто ЄС фінансувати ці диверсії?", - написав він.

Нагадаємо, Єврокомісія пропонує заморозити до 65% виплат Угорщині за трьома основними програмами з фонду "збалансованого розвитку" ЄС через порушення принципів верховенства права. При цьому Угорщина зобов'язалася виправити ситуацію.

Раніше Будапешт збирався блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії, але згодом відмовився від цієї ідеї.

Зазначимо, що у Чехії допускають можливий вихід Угорщини з Євросоюзу.

Також, в ЄС вважають Угорщину троянським конем через підтримку проросійських ідей та схиляння на сторону Кремля у війні проти України.

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