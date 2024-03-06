Стираются об Орловку. Россияне не могут прорвать оборону под Авдеевкой, - Третья штурмовая

"Пока продавить линию обороны на Авдеевском направлении враг не может. Но пробуют наступать постоянно, и пытаются продвинуться хоть немного там, где это возможно", - сообщил Жорин.

По его словам, больше всего сейчас оккупанты стираются о населенный пункт Орловка. Там они несут просто огромные потери, но все равно продолжают штурмовать днем и ночью.

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Ситуация на Авдеевском направлении

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки Донецкой области, которая находилась под угрозой окружения врагом. 18 февраля спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из города.

При этом российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами, давят на окрестные деревни. 26 февраля ВСУ осуществили отход от села Ласточкино Донецкой области, которое расположено в 6 км от Авдеевки. Кроме того, 27 февраля ВСУ отошли от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.

1 марта командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что российские войска имеют локальные успехи на Авдеевском направлении. Это связано с несколькими факторами, хотя ситуация на этом участке фронта остается динамичной.