Стипендии вырастут вдвое: сколько будут платить с 1 сентября и кто получит 10 тысяч гривен

С 1 сентября 2026 года академические стипендии для студентов профессионального, профессионального высшего и высшего образования вырастут вдвое. Соответствующие изменения в стипендиальное обеспечение принял Кабинет Министров Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию МОН.
Главное:
Решение подготовило Министерство образования и науки во исполнение инициативы президента по усилению финансовой поддержки студенческой молодежи.
По данным МОН, в государственном бюджете на 2026 год на выплату академических и именных стипендий предусмотрено на 1,2 млрд грн больше, чем в прошлом.
"Удвоение выплат делает государственную поддержку более ощутимой и дает больше возможностей сосредоточиться на обучении и академических результатах", - отметил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.
Изменения коснутся студентов, обучающихся по государственному заказу.
Кабмин также вдвое повысил отдельные стипендии для учеников и студентов, ставших победителями интеллектуальных соревнований.
Отдельно правительство установило новые размеры стипендий Президента Украины для наиболее одаренных молодых художников:
Кроме повышения размера выплат правительство урегулировало право на академические стипендии для аспирантов дневной формы, которые учатся в частных учреждениях высшего образования по государственному заказу.
Также право на назначенную академическую стипендию будет сохраняться за студентами при участии в программах академической мобильности в соответствии с установленными условиями.
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Ранее мы писали о том, что в этом году участники, которые сдали тесты по каждому предмету на 185+ баллов и поступили в украинский вуз, смогут получать ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч гривен от Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.