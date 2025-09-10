Стимулом к более быстрому восстановлению энергетики станет выплата долгов инвесторам, - Корф

Выплата долгов инвесторам в возобновляемую энергетику станет дополнительным источником финансирования и стимулом для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора ООО НПП "Энерго-Плюс" Евгения Корфа.
"Восстановление энергетики больше не просто инфраструктурная задача. Это - вопрос устойчивости, безопасности и доверия к государству", - подчеркнул он.
Он указывает, что, по данным профильных ассоциаций, долги перед производителями "зеленой" электроэнергии достигли 22 млрд грн. Наибольшие суммы недоплат приходятся на 2022 год (63%) и 2024 год (87%). Сейчас задолженность НЭК "Укрэнерго" перед предприятием "Гарантированный покупатель" составляет 16,3 млрд грн.
Корф объясняет, что инвесторы обратились к Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с призывом помочь решить долговую проблему. А именно: признать противоправной формулу расчета небалансов за 2021-2022 годы, урегулировать механизм погашения задолженности и согласовать новую формулу с учетом решений суда.
По мнению Корфа, диалог по долгам выходит за рамки правовой плоскости.
"Это - о разблокировании инвестиционного потенциала. Когда сектор получает сигналы, что государство признает обязательства и ищет механизмы их выполнения, это работает как гарант для новых вливаний", - подчеркнул он.
Он также добавил, что возвращенные средства будут реинвестированы в новые проекты, поскольку украинский бизнес неоднократно демонстрировал ответственность в восстановлении энергетики.
Как сообщалось, по состоянию на конец апреля 2025 года задолженность НЭК "Укрэнерго" перед "Гарпоком" за услугу по увеличению зеленой электроэнергии достигла 16,3 млрд грн.
Уровень оплаты за электроэнергию, произведенную в 2024 году, сейчас составляет 88,3%. В то же время расчет за 2022 год составляет лишь 63,9%.
Ранее эксперты уже прогнозировали, что многомиллиардные долги "Гарпока" перед предприятиями зеленой энергетики значительно уменьшают интерес инвесторов к участию в "зеленых" аукционах.
Сейчас инвесторы ожидают от государства разработку четкого плана со сроками погашения долгов за произведенную электроэнергию в 2022 году.