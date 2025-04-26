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В стиле Ким Чен Ына: КНДР представила новый эсминец с "самым мощным оружием"

Суббота 26 апреля 2025 18:13
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В стиле Ким Чен Ына: КНДР представила новый эсминец с "самым мощным оружием" Фото: новый эсминец КНДР (KCNA)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу Северная Корея спустила на воду новый "многоцелевой эсминец". В церемонии принял участие лидер КНДР Ким Чен Ын.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, госСМИ ссылаясь на секретаря правящей Трудовой партии Чо Чон Рена написали, что военный корабль весом 5 тысяч тонн был оснащен "самым мощным оружием" и построен "в течение 400 с лишним дней с использованием наших собственных сил и технологий".

Ким в своей речи на церемонии заявил, что военный корабль будет передан ВМС и вступит в строй в начале 2026 года. Также он пригрозил США.

"Если США продолжат возобновлять свою политику протестов с применением военной силы, у нас не останется иного выбора, кроме как возобновить ее в осуществлении стратегического сдерживания", - заявил Ким Чен Ын.

Фото: новый эсменец, который КНДР спустила на воду (KCNA)

Вице-адмирал Пак Кван Соп заявил, что спуск корабля на воду, который состоялся в пятницу на военной судостроительной верфи в Нампхо, ознаменовал новую эру "строительства флота в стиле Великого Ким Чен Ына".

СМИ пишут, что представленное судно было отнесена к классу "Чхве Хен", названному в честь антияпонского революционно борца Чхве Хена.

Ким также заявил, что мощные возможности упреждающего нападения являются наиболее "убедительным средством сдерживания войны", и что масштабы таких атак не имеют ограничений.

"Сейчас ситуация с безопасностью в нашей стране очень серьезная, — сказал он, пообещав построить флот для операций в открытом море.

Напомним, в прошлом месяце Северная Корея впервые осуществила запуск баллистических ракет после прихода президента США Дональда Трампа к власти. Bloomberg писало, что Пхеньян не проявляет никаких признаков отказа от ракетных испытаний.

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