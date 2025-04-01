Стихия "ударила" по Греции. Популярные острова страдают от масштабного наводнения

Сильные штормы вызвали наводнения на греческих островах Миконос и Парос. Местные власти закрыли школы и ввели запрет на любое движение, кроме транспорта экстренной помощи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euro News .

Наводнения на греческих островах

Мощный шторм произошел на греческих островах Парос и Миконос в понедельник, 31 марта. Сильные дожди в популярных для отдыха городах Парикия и Науса вызвали паводковые воды, которые хлынули по улицам, сметая на своем пути автомобили и мусор.

Власти острова Парос сообщили, что 13 человек, которые застряли во время шторма, пожарные уже доставили домой, никто из них не пострадал. Пропавших без вести в результате наводнения нет.

На Миконосе, где наводнение было менее интенсивным, экскаваторы расчищали путь для паводковой воды, и она хлынула мимо прибрежных кафе и ресторанов.

Власти приказали закрыть школы на Паросе, Миконосе и еще двух островах Эгейского моря во вторник, 1 апреля, а служба гражданской защиты прислала оповещения на мобильный телефон жителям с указаниями оставаться дома.

Муниципальные бригады и частные подрядчики расчищали дороги, заблокированные обвалившимися камнями, а экстренные службы спасали застрявших автомобилистов.

Дальнейшее ухудшение погоды

Синоптики предупреждают о неблагоприятной погоде во вторник, 1 апреля, несколько островов вблизи острова Парос в группе Киклад, которая находится к юго-востоку от материка в Эгейском море.

Национальная метеорологическая служба обнародовала обновленные прогнозы сильных дождей и гроз, которые продлятся до утра среды, 2 апреля, они повлияют на Ионические острова, материковые регионы, Македонию, Фракию, Эгейское море и Аттику.

Жителей пострадавших районов призвали оставаться бдительными и соблюдать официальные указания во время шторма.