Следил за ВСУ из собственного гаража. В Кировоградской области задержан агент РФ

СБУ задержала в Кировоградской области российского информатора. Он обустроил "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ в собственном гараже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Злоумышленник пытался узнать ориентировочное количество личного состава и военной техники подразделений ВСУ, которые двигаются по железной дороге в направлении восточного фронта", - говорится в сообщении.
Как говорят в спецслужбе, больше всего врага интересовала информация о перемещении на передовую украинского тяжелого вооружения, в том числе танков, боевых машин пехоты и артиллерийских систем.
"Чтобы следить за эшелонами ВСУ, фигурант обустроил "наблюдательный пункт" в собственном гараже, который находится вблизи железнодорожной станции", - указали на интересную деталь в СБУ.
Кроме того, агент обходил местность и скрыто фиксировал места базирования украинских войск под видом прогулок рядового гражданина.
Для маскировки преступных действий злоумышленник постоянно менял маршруты своих разведывательных вылазок, а полученную информацию посылал агрессору из разных геолокаций. Однако это ему не помогло. Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника и задержали его в собственном доме.
По данным следствия, вражеским информатором оказался местный житель, почти 20 лет проживавший на территории России.
"Перед началом полномасштабного вторжения РФ он приехал в Украину, чтобы продать здесь все принадлежащее ему имущество и вернуться в страну-агрессора. В мае 2023 года, когда мужчина еще находился в Кировоградской области, на него вышел российский куратор и предложил сотрудничество в пользу оккупантов", - добавили в ведомстве.
В случае выполнения враждебных задач, захватчики обещали своему приспешнику "эвакуацию" на территорию РФ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.
Как сообщалось, ранее СБУ задержала "законсервированного" агента российской спецслужбы, устроившегося на оборонный завод в Кировоградской области. Он начал "помогать" ФСБ РФ после того, как долгое время проработал на предприятиях страны-агрессора.
Кроме того, СБУ задержали жителя Кировоградской области, который по указанию ФСБ РФ помогал подготовить удары по авиационной инфраструктуре в регионе.
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