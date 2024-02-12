RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Следил за ВСУ из собственного гаража. В Кировоградской области задержан агент РФ

Фото: агент РФ следил за ВСУ из собственного гаража в Кировоградской области (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала в Кировоградской области российского информатора. Он обустроил "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ в собственном гараже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Злоумышленник пытался узнать ориентировочное количество личного состава и военной техники подразделений ВСУ, которые двигаются по железной дороге в направлении восточного фронта", - говорится в сообщении.

Как говорят в спецслужбе, больше всего врага интересовала информация о перемещении на передовую украинского тяжелого вооружения, в том числе танков, боевых машин пехоты и артиллерийских систем.

Гараж стал "наблюдательным пунктом"

"Чтобы следить за эшелонами ВСУ, фигурант обустроил "наблюдательный пункт" в собственном гараже, который находится вблизи железнодорожной станции", - указали на интересную деталь в СБУ.

Кроме того, агент обходил местность и скрыто фиксировал места базирования украинских войск под видом прогулок рядового гражданина.

Методы маскировки

Для маскировки преступных действий злоумышленник постоянно менял маршруты своих разведывательных вылазок, а полученную информацию посылал агрессору из разных геолокаций. Однако это ему не помогло. Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника и задержали его в собственном доме.

СБУ задержала агента РФ в Кировоградской области (t.me/SBUkr)

Что известно об агенте РФ

По данным следствия, вражеским информатором оказался местный житель, почти 20 лет проживавший на территории России.

"Перед началом полномасштабного вторжения РФ он приехал в Украину, чтобы продать здесь все принадлежащее ему имущество и вернуться в страну-агрессора. В мае 2023 года, когда мужчина еще находился в Кировоградской области, на него вышел российский куратор и предложил сотрудничество в пользу оккупантов", - добавили в ведомстве.

В случае выполнения враждебных задач, захватчики обещали своему приспешнику "эвакуацию" на территорию РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщалось, ранее СБУ задержала "законсервированного" агента российской спецслужбы, устроившегося на оборонный завод в Кировоградской области. Он начал "помогать" ФСБ РФ после того, как долгое время проработал на предприятиях страны-агрессора.

Кроме того, СБУ задержали жителя Кировоградской области, который по указанию ФСБ РФ помогал подготовить удары по авиационной инфраструктуре в регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныКировоградская область