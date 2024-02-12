Следил за ВСУ из собственного гаража. В Кировоградской области задержан агент РФ

"Злоумышленник пытался узнать ориентировочное количество личного состава и военной техники подразделений ВСУ, которые двигаются по железной дороге в направлении восточного фронта", - говорится в сообщении.

Как говорят в спецслужбе, больше всего врага интересовала информация о перемещении на передовую украинского тяжелого вооружения, в том числе танков, боевых машин пехоты и артиллерийских систем.

Гараж стал "наблюдательным пунктом"

"Чтобы следить за эшелонами ВСУ, фигурант обустроил "наблюдательный пункт" в собственном гараже, который находится вблизи железнодорожной станции", - указали на интересную деталь в СБУ.

Кроме того, агент обходил местность и скрыто фиксировал места базирования украинских войск под видом прогулок рядового гражданина.

Методы маскировки

Для маскировки преступных действий злоумышленник постоянно менял маршруты своих разведывательных вылазок, а полученную информацию посылал агрессору из разных геолокаций. Однако это ему не помогло. Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника и задержали его в собственном доме.

СБУ задержала агента РФ в Кировоградской области (t.me/SBUkr)

Что известно об агенте РФ

По данным следствия, вражеским информатором оказался местный житель, почти 20 лет проживавший на территории России.

"Перед началом полномасштабного вторжения РФ он приехал в Украину, чтобы продать здесь все принадлежащее ему имущество и вернуться в страну-агрессора. В мае 2023 года, когда мужчина еще находился в Кировоградской области, на него вышел российский куратор и предложил сотрудничество в пользу оккупантов", - добавили в ведомстве.

В случае выполнения враждебных задач, захватчики обещали своему приспешнику "эвакуацию" на территорию РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.