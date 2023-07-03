Следят за северным направлением. В ВСУ рассказали, как офицеры используют систему Delta

"(Системой - ред.) пользуются в своей повседневной деятельности офицеры подразделений гражданско-военного сотрудничества. Платформа обеспечивает военных разными актуальными и проверенными данными о вражеских силах", - сказано в сообщении.

Фото: в ВСУ рассказали, как офицеры используют систему Delta (Facebook-страница Объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления)

При этом отмечается, что в Delta интегрированы чат-боты "єВорог" и "STOP Russian War", при помощи которых украинцы могут сообщить о передвижении или дислокации вражеской техники и солдат.

Платформа и сервисы Delta основаны на стандартах стран-членов НАТО и совместимы с аналогичными решениями наших союзников. В частности, туда добавляют всю современную западную технику, которую получает Украина.

Система постоянно улучшается и туда добавляют новый функционал. Это дает возможность получить значительное преимущество над врагом, отмечают в пресс-центре.

Delta

Стоит заметить, что Delta - это специальный военный софт, который является крупнейшим источником знания для украинских военных. В частности, там они могут получить информацию о местонахождении российских солдат, техники, складов, флота, самолетов и не только.

Такая система собирает данные из разных источников, в том числе разведки беспилотников, спутниковых снимков и радиоперехватов.

Напомним, ранее СМИ начали распространять информацию о переброске "вагнеровцев" в Беларусь после провальной попытки госпереворота в России. Президент Владимир Зеленский на фоне таких слухов поручил укрепить северную границу.

При этом, как отмечал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, угрозы наступления с севера ВСУ пока не фиксируют.