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Стерненка знову відправили під нічний домашній арешт

Автор: Дмитро Левицький

Активісту Сергію Стерненку сьогодні, 18 грудня, обрали запобіжний захід. Приморський районний суд Одеси знову відправив активіста під нічний домашній арешт.

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Засідання суду транслювалося в YouTube.

Суддя частково задовольнив клопотання прокурора.

"Колегія суддів ухвалила: обрати Стерненку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - заявив головуючий суддя.

Зазначимо, Стерненка звинувачують в умисному вбивстві одного з нападників на нього. Напад стався у травні 2018 року. Активіст поранив ножем одного з нападників, який згодом помер. Слідство розцінює дії Стерненка як перевищення самооборони.

Нагадаємо, вчора Стерненко заявив про отримання клопотання від прокурора про обрання запобіжного заходу. У клопотанні, копію якого опублікував активіст, йшлося про те, що прокуратура просить суд взяти Стерненка під варту.

Нагадаємо, наприкінці вересня Приморський райсуд Одеси залишив Стерненка під нічним домашнім арештом в Києві. Дія цього запобіжного заходу закінчилася кілька тижнів тому.

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