RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Степанову пропонували піти у відставку за власним бажанням, - джерела

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Минулої п'ятниці президент України Володимир Зеленський покликав до себе трьох міністрів і запропонував їм піти в відставку. Увечері з'явилися заяви про відставку від міністра інфраструктури Владислава Криклія і міністра економіки Ігоря Петрашка, але міністр охорони здоров'я Максим Степанов не схотів це зробити.

Про це повідомили поінформовані джерела РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів".

Кілька поінформованих співрозмовників видання розповіли, що Зеленський запропонував цим міністрам піти з уряду за власним бажанням. Джерела повідомили, що Степанов явно не бажав звільнятися, але попросив все обміркувати до 19 години вечора п'ятниці.

Жодної відповіді на той час так і не надійшло, а в ефірі "Україна 24" Степанов заявив, що ніяких заяв він не писав.

Увечері в Раду надійшло подання від прем'єра на звільнення міністра охорони здоров'я.

"Була домовленість, що чекають хоч якусь відповідь Степанова. Відповіді не було, тому прем'єр вніс подання. А він тепер може говорити, що йому немає сенсу писати заяву, адже це вже зробили без нього", - пояснив виданню один з впливових співрозмовників у монобільшості.

Нагадаємо, головний санлікар Віктор Ляшко прокоментував можливість свого призначення міністром охорони здоров'я.

Зазначимо, до Верховної ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Максима Степанова з МОЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Максим Степановотставка