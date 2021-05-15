Ляшко прокоментував можливість свого призначення міністром охорони здоров’я

Головний санлікар та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко відреагував на інформацію по можливість його призначення главою МОЗ . Він наголосив, що слід дочекатися рішення Верховної ради.

Головний санлікар зазначив, що станом на сьогодні, в МОЗ є міністр та команда заступників.

"Зміни в міністерстві відбуваються тільки після того, як Верховна рада проведе певні голосування. Я на посаді заступника вже за третього міністра і щоразу за таких перестановок щось подібне комусь пропонують і обговорюють. Зараз я на посаді заступника міністра і некоректно з моєї сторони комунікувати це питання", - сказав він.