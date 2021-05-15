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Ляшко прокоментував можливість свого призначення міністром охорони здоров’я

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Субота 15 травня 2021 15:09
Ляшко прокоментував можливість свого призначення міністром охорони здоров’я Фото: головний санлікар Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Головний санлікар та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко відреагував на інформацію по можливість його призначення главою МОЗ. Він наголосив, що слід дочекатися рішення Верховної ради.

Про це Ляшко розповів журналістам в суботу 15 травня.

Головний санлікар зазначив, що станом на сьогодні, в МОЗ є міністр та команда заступників.

"Зміни в міністерстві відбуваються тільки після того, як Верховна рада проведе певні голосування. Я на посаді заступника вже за третього міністра і щоразу за таких перестановок щось подібне комусь пропонують і обговорюють. Зараз я на посаді заступника міністра і некоректно з моєї сторони комунікувати це питання", - сказав він.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, хто може отримати посаду міністра охорони здоров'я в разі відставки Максима Степанова. Головним претендентом на посаду міністра він назвав Віктора Ляшка.

Нагадаємо, вчора до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Максима Степанова з МОЗ. Питання звільнення міністра планують розглянути у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні парламенту.

Як стало відомо РБК-Україна, Степанов не писав заяви про відставку, а прем'єр самостійно вирішив просити Раду звільнити міністра охорони здоров'я.

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