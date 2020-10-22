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Степанов про збільшення випадків COVID-19: нам може не вистачити медпрацівників

Автор: Игорь Литвиненко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в разі продовження зростання захворюваності коронавірусів в Україні може не вистачити медичних працівників. При цьому в країні може бути виділено лише 52 тисячі лікарняних ліжок для лікування COVID-19.

Про це Степанов заявив на брифінгу.

Міністр зазначив, що зараз лікарі, які борються з коронавірусів, працюють без вихідних.

"Але як би ми не хотіли, всьому є межа. Є межа здатності нашої медичної системи надавати цю допомогу. Ми обмежені кількістю ліжок, і ми обмежені кількістю медичних працівників. Наших медпрацівників, медсестер не стає більше. Ми не можемо їх імпортувати з іншої країни. Нам просто їх банально може не вистачити", - сказав Степанов.

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Він додав, що Україна може виділити лише 52 тисячі ліжок для лікування коронавірусу, бо в країні тривають і інші хвороби.

"Це 30% від загальної кількості ліжок. Тому що у нас немає канікул по інших захворювань. У людей так само трапляються інфаркти, інсульти, людям потрібне хірургічне втручання", - сказав міністр.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що при 12 тисячах нових випадків коронавірусу в день, в Україні не буде вистачати медиків.

Нагадаємо, за добу в Україні вперше підтвердили понад 7 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше захворювань виявили в Києві, Харківській, Одеській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях.

При цьому президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна може повернутися до жорсткого карантину при захворюваності коронавірусів в понад 9,5 тисячі випадків за добу.

Прогноз погоди
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Новини України медикиМаксим СтепановКоронавірус