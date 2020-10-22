Степанов об увеличении случаев COVID-19: нам может не хватить медработников

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае продолжения роста заболеваемости коронавирусом в Украине может не хватить медицинских работников. При этом в стране может быть выделено лишь 52 тысячи больничных коек для лечения COVID-19.

Об этом Степанов заявил на брифинге.

Министр отметил, что сейчас врачи, которые борются с коронавирусом, работают без выходных.

"Но как бы мы не хотели, всему есть предел. Есть предел способности нашей медицинской системы предоставлять эту помощь. Мы ограничены количеством коек, и мы ограничены количеством медицинских работников. Наших медработников, медсестер не становится больше. Мы не можем их импортировать из другой страны. Нам просто их банально может не хватить", - сказал Степанов.

Он добавил, что Украине может выделить лишь 52 тысячи кроватей для лечения коронавируса, так как в стране продолжаются и другие болезни.

"Это 30% от общего количества коек. Потому что у нас нет каникул по другим заболеваниям. У людей так же случаются инфаркты, инсульты, людям требуется хирургическое вмешательство", - сказал министр.

Ранее в Минздраве сообщали, что при 12 тысячах новых случаев коронавируса в день, в Украине не будет хватать медиков.

Напомним, за сутки в Украине впервые подтвердили более 7 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний выявили в Киеве, Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

При этом президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.