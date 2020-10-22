ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Степанов об увеличении случаев COVID-19: нам может не хватить медработников

Автор: Игорь Литвиненко

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае продолжения роста заболеваемости коронавирусом в Украине может не хватить медицинских работников. При этом в стране может быть выделено лишь 52 тысячи больничных коек для лечения COVID-19.

Об этом Степанов заявил на брифинге.

Министр отметил, что сейчас врачи, которые борются с коронавирусом, работают без выходных.

"Но как бы мы не хотели, всему есть предел. Есть предел способности нашей медицинской системы предоставлять эту помощь. Мы ограничены количеством коек, и мы ограничены количеством медицинских работников. Наших медработников, медсестер не становится больше. Мы не можем их импортировать из другой страны. Нам просто их банально может не хватить", - сказал Степанов.

Самые читаемые новости

Он добавил, что Украине может выделить лишь 52 тысячи кроватей для лечения коронавируса, так как в стране продолжаются и другие болезни.

"Это 30% от общего количества коек. Потому что у нас нет каникул по другим заболеваниям. У людей так же случаются инфаркты, инсульты, людям требуется хирургическое вмешательство", - сказал министр.

Ранее в Минздраве сообщали, что при 12 тысячах новых случаев коронавируса в день, в Украине не будет хватать медиков.

Напомним, за сутки в Украине впервые подтвердили более 7 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний выявили в Киеве, Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

При этом президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины медикиМаксим СтепановКоронавирус