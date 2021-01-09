Степанов про "Супутник V": не розглядаємо використання російської вакцини

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Україна не розглядає можливість використання російської вакцини від COVID під назвою "Супутник V". На сьогодні тривають переговори про поставки з провідними світовими виробниками.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

"Ми не розглядаємо на сьогоднішній день у нашому плані вакцинації використання російської вакцини. Ми уклали договір на поставку вакцини, виробленої китайською фармкомпанією Sinovac Biotech - це один з найбільших виробників вакцин у світі", - зазначив Степанов.

Він також підкреслив, що практично завершилися переговори з іншими компаніями і триває технічний процес узгодження самого договору.

Нагадаємо, раніше харківська компанія "Біолік" подала документи на реєстрацію російської вакцини в Україні. За словами Степанова, це дозволить побачити, що собою являє "Супутник V".

На сьогодні відомо, що російську вакцину мають намір використовувати як мінімум в Білорусі, Болівії та Аргентині. Крім того, Угорщина продовжує переговори про постачання.