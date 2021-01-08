Степанов про реєстрацію "Супутника V": побачимо, що таке російська вакцина

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Подача документів на реєстрацію російської вакцини від COVID, яка називається "Супутник V", покаже, що з себе представляє ця вакцина. При цьому українцям хочуть надати вакцини лише провідних світових виробників.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністр підтвердив, що 6 січня харківська компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію вакцини "Супутник V".

"Це лише заявка, далі вони повинні подати реєстраційну форму, повинні подати досьє. В цьому досьє повинно бути чітко відображено щодо безпеки цієї вакцини, результатів першої, другої і третьої фази клінічних досліджень. Нарешті, ми хоча б побачимо, що таке ця російська вакцина", - зазначив Степанов.

За його слова, тільки за результатами розгляду документів можна говорити про якість вакцини.

"Що стосується вакцинації. Я впевнений, що ми здатні забезпечити Україну вакциною провідних світових виробників, які подають документи своїх досліджень... відкрито, для всього світу. Саме такими вакцинами ми і плануємо робити щеплення для українців", - додав Степанов.

Відзначимо, до цього у Міністерстві охорони здоров'я України виключили можливість реєстрації російської вакцини "Супутник V".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Болівія зареєструвала російську COVID-вакцину.