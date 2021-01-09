Степанов о "Спутнике V": не рассматриваем использование российской вакцины

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Украина не рассматривает возможность использования российской вакцины от COVID под названием "Спутник V". На сегодня продолжаются переговоры о поставках с ведущими мировыми производителями.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью изданию "Настоящее время".

"Мы не рассматриваем на сегодняшний день в нашем плане вакцинации использование российской вакцины. Мы заключили договор по поставке вакцины, произведенной китайской фармкомпанией Sinovac Biotech - это один из самых больших производителей вакцин в мире", - отметил Степанов.

Он также подчеркнул, что практически завершились переговоры с другими компаниями и продолжается технический процесс согласования самого договора.

Напомним, ранее харьковская компания "Биолек" подала документы на регистрацию российской вакцины в Украине. По словам Степанова, это позволит увидеть, что собой представляет "Спутник V".

На сегодня известно, что российскую вакцину намерены использовать как минимум в Беларуси, Боливии и Аргентине. Кроме того, Венгрия продолжает переговоры о поставках.