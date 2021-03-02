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Степанов про складнощі з закупкою препаратів: немає в світі аптеки COVID-вакцин

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 19:44
Степанов про складнощі з закупкою препаратів: немає в світі аптеки COVID-вакцин Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про складнощі, які виникають під час закупівлі вакцин від коронавірусу для України. За його словами, для придбання вакцини потрібно пройти багато етапів.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Степанов навів приклад з закупівлею вакцини AstraZeneca в Індії. Він розповів, що для того, щоб її придбати довелося отримати велику кількість погоджень.

"Розповім вам про свою поїздку в Індію. Скільки тільки погоджень ми отримали, спочатку погодження від AstraZeneca на кількість доз, потім погодження від уряду Індії на експортну квоту, це тільки погодження, які ми отримували. Під час поїздки були свої "пригоди". Немає у світі аптеки вакцин, де ти зайшов і міг обрати", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше Степанов висловив сподівання, що до листопада всі громадяни України отримають доступ до вакцин від коронавірусу. Він впевнений, що до цього часу в Україні буде необхідна кількість доз препаратів.

Додамо, у МОЗ розповіли, скільки отримує посередник Crown Agents за закупівлю вакцин від коронавірусу для України.

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