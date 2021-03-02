ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В МОЗ сподіваються, що до листопада всі громадяни України отримають доступ до вакцин

Новость на русском → Україна, Вівторок 02 березня 2021 01:00
В МОЗ сподіваються, що до листопада всі громадяни України отримають доступ до вакцин Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що до листопада цього року в Україні всі громадяни зможуть отримати доступ до вакцини від коронавірусу. Зараз щеплення отримають громадяни з групи ризику.

Про це він сказав в ефірі "Свобода слова".

Перед цим Степанов сказав, що до кінця літа планується вийти на рівень 5 млн щеплень на місяць.

"Більш того, у нас план, щоб ми цього року повністю забезпечили, бажано до листопада, щоб ми дали доступ (до вакцини - ред.) всім без виключення громадянам",- сказав він.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця року всі бажаючі українці зможуть пройти вакцинацію від COVID-19. Уряд продовжує роботу над отриманням нових доз вакцини. Зараз вже укладені контракти про постачання 30 млн доз.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, за вихідні в країні від COVID прищепили 90 осіб. Всього вакцинацію пройшли понад 3 тисячі людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Вакцина вакцина від коронавірусу Коронавірус Максим Степанов
NEWS
США виділять Україні 125 млн доларів військової допомоги
США виділять Україні 125 млн доларів військової допомоги
DAILY
На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"