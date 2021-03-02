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Степанов о сложностях с покупкой препаратов: нет в мире аптеки COVID-вакцин

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 19:44
Степанов о сложностях с покупкой препаратов: нет в мире аптеки COVID-вакцин Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о сложностях, которые возникают во время закупки вакцин от коронавируса для Украины. По его словам, для приобретения вакцины нужно пройти много этапов.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Степанов привел пример с закупкой вакцины AstraZeneca в Индии. Он рассказал, что для того, чтобы ее купить пришлось получить большое количество согласований.

"Расскажу вам про свою поездку в Индию. Сколько только согласований мы получили, сначала согласование от AstraZeneca на количество доз, затем согласование от правительства Индии на экспортную квоту, это только согласования, которые мы получали. Во время поездки были свои "приключения". Нет в мире аптеки вакцин, где ты зашел и мог бы выбрать", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Степанов выразил надежду, что до ноября все граждане Украины получат доступ к вакцинам от коронавируса. Он уверен, что к этому времени в Украине будет необходимое количество доз препаратов.

Добавим, в Минздраве рассказали, сколько получает посредник Crown Agents за закупку вакцин от коронавируса для Украины.

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Новости Украины Общество вакцина от коронавируса Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов
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