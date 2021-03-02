Степанов о сложностях с покупкой препаратов: нет в мире аптеки COVID-вакцин

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о сложностях, которые возникают во время закупки вакцин от коронавируса для Украины. По его словам, для приобретения вакцины нужно пройти много этапов.

Степанов привел пример с закупкой вакцины AstraZeneca в Индии. Он рассказал, что для того, чтобы ее купить пришлось получить большое количество согласований.

"Расскажу вам про свою поездку в Индию. Сколько только согласований мы получили, сначала согласование от AstraZeneca на количество доз, затем согласование от правительства Индии на экспортную квоту, это только согласования, которые мы получали. Во время поездки были свои "приключения". Нет в мире аптеки вакцин, где ты зашел и мог бы выбрать", - подчеркнул министр.