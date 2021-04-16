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Степанов про карантин на Великдень: Буде особливий режим

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 04:28
Степанов про карантин на Великдень: Буде особливий режим Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов прокоментував можливість ввести посилені обмеження на Великдень і на травневі свята через коронавірус. За його словами, буде "особливий режим".

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Степанов додав, що британський і південноафриканський штами коронавірусу "зверхагресивні", а перебіг хвороби дуже важкий.

"Для нас важливо, щоб виконувалися ті обмеження, які є. Звичайно, буде особливий режим ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб вже почали робити, обмежували контакти по можливості, великі скупчення людей", - заявив Степанов.

Раніше повідомлялось, що зараз для церков та храмів вже передбачені обмеження, якщо вони знаходяться в "жовтій" або "червоній" зонах. Але священнослужителі напевно буду просити пом'якшити обмеження на період Пасхи, каже головний санлікар.

Читайте також матеріал "Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні".

В Україні за останню добу виявили 16 427 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Хмельницькій областях.

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