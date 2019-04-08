Степанов назвав указ Порошенка перевищенням його повноважень

Указ президента Петра Порошенка про відсторонення Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) є перевищенням президентських повноважень. Про це Степанов заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов, зокрема, прокоментував інформацію про те, що він нібито подав заяву про звільнення.

"Голова Одеської ОДА перед вами, він жодних заяв не писав і писати не планує", - сказав Степанов і додав, що йому пропонували написати заяву ще в п'ятницю, але він відмовився.

Крім того, він назвав указ про відсторонення "дуже дивним" і вважає, що цей документ не має нічого спільного з законодавством.

"З'явився указ про відсторонення від посади. Дуже дивний документ, який, на моє переконання та на переконання юристів, не має нічого спільного з законодавством України. Він вийшов за повноваження президента, записані в Конституції", - додав Степанов.

Зазначимо, сьогодні з'явився указ про відсторонення Степанова і призначення Сергія Паращенка тимчасово виконуючим обов'язки голови Одеської ОДА.

Нагадаємо, вчора джерела РБК-Україна в адміністрації президента повідомили, що Порошенко прийняв рішення звільнити Степанова. Очікувалося, що розпорядження могло бути опубліковано в середу після засідання Кабінету міністрів, який подав би відповідне подання, так як президент не може звільнити голову ОДА без рішення уряду.

Крім того, в матеріалі "Робота над помилками: як Петро Порошенко готується до другого туру президентських виборів" РБК-Україна писало, що після першого туру очікується звільнення глав ще кількох ОДА.



