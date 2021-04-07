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Степанов назвав мінімальне число щеплень на місяць для вакцинації 70% українців до 2022

Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров'я має робити 6 млн щеплень на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до 2022 року. Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що медична система України з цим впорається.

Про це він сказав у ході засідання Кабінету міністрів.

"Потужності нашої медичної системи готові до виконання такого завдання... Нами розроблений проект національного плану вакцинації. В проекті ми пропонуємо визначити мінімальну кількість щеплень, яку повинна проводити наша медична система, щоб охопити щепленням 70% населення до кінця року", - зазначив міністр.

Глава МОЗ підкреслив, що ця мінімальна кількість щеплень - 6 млн на місяць.

"Майже 6 млн щеплень на місяць, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних. Чи можемо ми це зробити? Так. Але тільки в одному випадку: якщо до цього процесу будуть долучені всі рівні державного управління", - заявив Степанов.

Так, у Київській області вже четверту добу поспіль не роблять жодного щеплення проти коронавірусу. При цьому всього за минулу добу в Україні зробили 15 585 щеплень.

Вчора стало відомо про підписання контракту на 10 млн доз вакцини Pfizer для України.

Глава МОЗ відзначав, перші партії вакцини Pfizer надійдуть в Україну в найближчі місяці.

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Новини України медицинаМаксим СтепановКоронавірус
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