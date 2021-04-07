Степанов назвал минимальное число прививок в месяц для вакцинации 70% украинцев до 2022

Министерство здравоохранения должно делать 6 млн прививок на месяц, чтобы охватить вакцинацией 70% украинцев до 2022 года. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что медицинская система Украины с этим справится.

Об этом он сказал в ходе заседания Кабинета министров.

"Мощности нашей медицинской системы готовы к выполнению такой задачи... Нами разработан проект национального плана вакцинации. В проекте мы предлагаем определить минимальное количество прививок, которое должна проводить наша медицинская система, чтобы охватить прививками 70% населения до конца года", - отметил министр.

Глава Минздрава подчеркнул, что это минимальное количество прививок - 6 млн в месяц.

"Почти 6 млн прививок в месяц, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных. Можем ли мы это сделать? Да. Но только в одном случае: если к этому процессу будут привлечены все уровни государственного управления", - заявил Степанов.