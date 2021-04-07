ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Київській області за чотири дні не зробили жодного щеплення від COVID-19

Новость на русском → Україна, Середа 07 квітня 2021 08:50
У Київській області за чотири дні не зробили жодного щеплення від COVID-19 Фото: всього за добу прищепили 15 585 осіб (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

У Київській області вже четверту добу поспіль не роблять жодної щеплення проти коронавірусу. При цьому всього за минулу добу в Україні зробили 15 585 щеплень.

Про це свідчать дані, оприлюднені міністром охорони здоров'я Максимом Степановим у Facebook.

Так, у Київській області не роблять щеплення від COVID-19 з суботи, 3 квітня. Всього в області вакциновано 16 599 осіб першою дозою з початку кампанії. Це четвертий результат по країні після Києва (27 158), Дніпропетровській (23 079) і Львівській (17 873) областей.

У цілому за добу ситуація зі щепленнями по регіонах така:

  • Київ - 1819 щеплень;
  • Вінницька область - 610;
  • Волинська область - 510;
  • Дніпропетровська область - 1170;
  • Донецька область - 540;
  • Житомирська область - 630;
  • Закарпатська - 420;
  • Запорізька область - 870;
  • Івано-Франківська область - 627;
  • Київська область - 0;
  • Кіровоградська область - 610;
  • Луганська область - 430;
  • Львівська область - 1349;
  • Миколаївська область - 680;
  • Одеська область - 580;
  • Полтавська область - 830;
  • Рівненська область - 580;
  • Сумська область - 270;
  • Тернопільська область - 620;
  • Харківська область - 560;
  • Херсонська область - 40;
  • Хмельницька область - 990;
  • Черкаська область - 300;
  • Чернівецька область - 400;
  • Чернігівська область - 150

З початку кампанії вакцинували першою дозою 320 263 людини, ще двоє українців отримали дві дози.

Нагадаємо, вчора стало відомо про підписання контракту на 10 млн доз вакцини Pfizer для України.

За словами Степанова, перші партії вакцини Pfizer надійдуть в Україну в найближчі місяці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство вакцинація COVID-19 Коронавірус Вакцина від коронавірусу
NEWS
На Донбасі бойовики 14 разів обстрілювали позиції ООС, застосовувалися міномети і гранатомети
На Донбасі бойовики 14 разів обстрілювали позиції ООС, застосовувалися міномети і гранатомети
DAILY
Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну