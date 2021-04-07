У Київській області за чотири дні не зробили жодного щеплення від COVID-19
У Київській області вже четверту добу поспіль не роблять жодної щеплення проти коронавірусу. При цьому всього за минулу добу в Україні зробили 15 585 щеплень.
Про це свідчать дані, оприлюднені міністром охорони здоров'я Максимом Степановим у Facebook.
Так, у Київській області не роблять щеплення від COVID-19 з суботи, 3 квітня. Всього в області вакциновано 16 599 осіб першою дозою з початку кампанії. Це четвертий результат по країні після Києва (27 158), Дніпропетровській (23 079) і Львівській (17 873) областей.
У цілому за добу ситуація зі щепленнями по регіонах така:
- Київ - 1819 щеплень;
- Вінницька область - 610;
- Волинська область - 510;
- Дніпропетровська область - 1170;
- Донецька область - 540;
- Житомирська область - 630;
- Закарпатська - 420;
- Запорізька область - 870;
- Івано-Франківська область - 627;
- Київська область - 0;
- Кіровоградська область - 610;
- Луганська область - 430;
- Львівська область - 1349;
- Миколаївська область - 680;
- Одеська область - 580;
- Полтавська область - 830;
- Рівненська область - 580;
- Сумська область - 270;
- Тернопільська область - 620;
- Харківська область - 560;
- Херсонська область - 40;
- Хмельницька область - 990;
- Черкаська область - 300;
- Чернівецька область - 400;
- Чернігівська область - 150
З початку кампанії вакцинували першою дозою 320 263 людини, ще двоє українців отримали дві дози.
Нагадаємо, вчора стало відомо про підписання контракту на 10 млн доз вакцини Pfizer для України.
За словами Степанова, перші партії вакцини Pfizer надійдуть в Україну в найближчі місяці.