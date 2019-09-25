Стенограма підтверджує необхідність імпічменту Трампа, - Пелосі

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелоси заявила, що стенограма телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського підтверджує необхідність імпічменту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Пелосі, президент Трамп своїми діями підриває гідність займаної посади, чесніть американських виборів, а також національну безпеку Сполучених Штатів. Також вона звинуватила Трампа у примушуванні інших країн допомагати його виборчій кампанії.

"Президент (Трамп - ред.) намагався зробити беззаконня чеснотою в Америці і тепер експортує це за кордон", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше в американському Конгресі оголосили про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа на фоні скандалу довкола телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Тоді спікер Конгресу звинуватила Трампа в порушенні конституції США.

Пізніше Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа та Зеленського. А сам президент США вкотре заявив, що не намагався чинити жодного тиску на Зеленського під час телефонної розмови в липні. Також Трамп назвав початок процедури імпічменту найбільшим в американській історії "полюванням на відьом".