Стенограмма разговора лидеров РФ и США: Путин фактически просил Буша взять Россию в НАТО

Речь идет о диалоге лидеров 2001 года, который расшифровали и обнародовали.

Как оказалось, Путин в ходе разговора опирался на то, что Буш якобы заявлял - Россия не является врагом Соединенных Штатов. Именно этот аргумент использовал диктатор в ходе обсуждения возможного присоединения России к НАТО.

"Ваши слова о будущем через 50 лет являются важными. Россия является европейской и многоэтнической страной, как и Соединенные Штаты. Я могу представить, что мы станем союзниками", - заявлял тогда глава Кремля.

Он также говорил Бушу, что "только острая необходимость" может заставить США и РФ объединиться с другими. Однако Путин сказал еще тогда, что Россия чувствует себя исключенной из НАТО.

"Если Россия не является частью этого, конечно, она чувствует себя исключенной. Почему необходимо расширение НАТО? В 1954 году Советский Союз подал заявку на вступление в НАТО. У меня есть этот документ", - сказал диктатор.

Буш в ответ Путину тогда заявил, что "это интересно".

"НАТО дало отрицательный ответ, приводя четыре конкретные причины: отсутствие соглашения с Австрией, отсутствие соглашения с Германией, тоталитарный контроль над Восточной Европой и необходимость сотрудничества России с процессом разоружения ООН. Сейчас все эти условия выполнены. Возможно, Россия могла бы стать союзником", - допускал тогда глава Крмеля присоединение РФ к НАТО.