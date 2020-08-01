Стіна на кордоні з Мексикою: Верховний суд США відмовився зупинити будівництво

У Сполучених Штатах Америки Верховний суд відхилив позов двох громадських організацій, які домагалися скасування будівництва стіни вздовж кордону з Мексикою. Суд відхилив вимогу п'ятьма голосами суддів проти чотирьох.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Скасування будівництва домагалися громадські організації Sierra Club і Коаліція південних прикордонних міст. Вони вимагали, щоб до закінчення судових розглядів будівництво стіни призупинили, а справа вважалася спірним.

Варто відзначити, в липні 2019 року суд схвалив виділення коштів на будівництво стіни, таким чином задовольнивши екстрений запит адміністрації глави США Дональда Трампа.

Зокрема, Верховний суд дозволив витратити з бюджету Міністерства оборони Штатів 2,5 мільярда доларів.

Як писало РБК-Україна, в червні 2019-го в США Федеральний суд штату Каліфорнія заблокував можливість виділення коштів Пентагону на будівництво стіни на кордоні США з Мексикою.