"Стефанія Експрес": потяг Київ - Івано-Франківськ перейменували в честь мами

"Поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ в розкладі цього року офіційно стане "Стефанія Експресом". Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей поїзд піснею "Стефанія". До речі, це буде перший у світі поїзд, названий в честь мами", - написав він.

Символічне значення

Нагадаємо, Україна цьогоріч перемогла у конкурсі Євробачення 2022. Гурт Kalush Orchestra виконав переможну пісню Stefania. Цей трек отримав таку назву саме на честь мами соліста гурту Олега Псюка.

Як пройшов фінал пісенного конкурсу, яскраві фото і відео з дійства - можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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