ua en ru
Пт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стефанишина обратилась к ЕС из-за возможного вето Венгрии для Украины

Берлин, Пятница 24 ноября 2023 11:29
UA EN RU
Стефанишина обратилась к ЕС из-за возможного вето Венгрии для Украины Фото: вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Венгрия может наложить вето на предстоящие переговоры Украины с ЕС о вступлении. Но это означало бы безответственность других членов Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину, которую цитирует The Guardian.

Считается, что после того, как Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, все сосредоточения на предстоящем в декабре саммите лидеров ЕС.

Ожидается, что Венгрия может заблокировать переговоры. Украина призывает ЕС обсудить этот вопрос. Стефанишина сделала соответствующее заявление на Немецком совете по международным отношениям.

"Речь идет о том, чтобы общаться друг с другом, убеждать друг друга и помогать тем, кто все еще сомневается или кто пытается наложить вето на будущее Европы, говорить с ними и брать на себя ответственность за это вето", - сказала она.

Стефанишина намекает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не могут быть заблокированы из-за решения только Венгрии. По ее мнению, это ответственность всего блока.

"Ведь если говорить о вето одной страны 15 декабря, то это не будет вето одной страны. Это была бы безответственность других - тех, кто не строит этот консенсус, кто не работает над сосредоточением на более широкой картине будущего Европы", - подчеркнула министр.

"Зеленый свет" для Украины

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.

Однако Венгрия уже заявила, что выступит против того, чтобы ЕС начал с Украиной переговоры о вступлении.

В Украине и Брюсселе считают, что Венгрия не сможет бесконечно блокировать вступление Украины в ЕС. А Украина уже ведет переговоры с венгерскими властями, чтобы разрешили споры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Евросоюз Вступление в ЕС Ольга Стефанишина
NEWS
Получил повестку и сразу на фронт? В ВСУ развенчали главный миф по мобилизации
Получил повестку и сразу на фронт? В ВСУ развенчали главный миф по мобилизации
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах