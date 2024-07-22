Стефанишина о вступлении в ЕС: впереди много работы, но это не потребует длительного времени

По словам Стефанишиной, у Украины впереди много работы, чтобы стать способной присоединиться к ЕС и быть частью внутреннего рынка. Она отметила, что независимо от политической воли, невозможно стать членом политического блока, если не отвечать его критериям.

"Это самое важное время для нас, чтобы быть готовыми, чтобы иметь возможность открыть все кластеры и разделы по вступлению, а также процесс скрининга", - добавила она.

Стефанишина добавила, что интеграция Украины, по ее мнению, не потребует длительного времени, поскольку страна не является новичком в процессе евроинтеграции.

"Мы имеем за плечами 10-летний опыт Соглашения об ассоциации, а также многочисленные элементы отраслевой интеграции, которые выходят за пределы самого соглашения, и которое является самым амбициозным соглашением, которое когда-либо заключал ЕС с третьей страной", - отметила она.

Завершение скрининга в приоритете

Как пояснил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, для Украины важнейшей задачей является завершение скрининга украинского законодательства, или же по крайней мере тех пяти разделов, которые находятся в Кластере 1. Возможно, это произойдет под польским председательством, что вполне реалистично.

Он добавил, что президент Владимир Зеленский, во время недавнего заседания Европейской политики соседства или перед саммитом НАТО разговаривал с каждым лидером и призвал к скорейшему открытию Кластера 1.

"А потом, после открытия Кластера 1, не ждать закрытия раздела в Кластере 1, а думать о параллельном открытии других кластеров. И это идея, которую мы сейчас обсуждаем со странами-членами и с Комиссией", - заявил Жовква и добавил, что делегация по главам будет сформирована очень скоро Кабинетом министров.

Вступление Украины в Европейский союз

В конце февраля 2022 года, после начала полномасштабной войны, Украина официально подала заявку на вступление в ЕС. Впоследствии страна получила статус кандидата на членство. В декабре 2023 года на саммите лидеров ЕС было принято решение о начале переговоров по членству Украины в блоке. Переговоры официально начались 25 июня.