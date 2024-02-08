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Стефанишина рассказала о планах Украины на саммит НАТО в Вашингтоне

Фото: Ольга Стефанишина, вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина планирует обсудить ряд вопросов на саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля. Одной из тем создание новой специальной институции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-премьера, министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, которое транслировали в эфире телемарафона.

Министр отметила, что Украина уже готовится к саммиту НАТО. И есть практический уровень вопросов, которые будут обсуждаться. 

В частности, Украина ожидает получить дорожную карту достижения полной взаимосовместимости с НАТО до вступления в Альянс.

"У нас также есть несколько проектов по усилению ПВО и созданию специальной институции Украина-НАТО, которая будет обеспечивать в режиме реального времени обмен информацией по определенным вопросам, о которых я не могу говорить", - добавила Стефанишина. 

Она уточнила, что создание специального институции - инициатива польской стороны, которую Украина поддерживает. 

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, в этом году 9-11 июля в Вашингтоне пройдет юбилейный саммит НАТО. 

Как отмечал советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейк Салливан, помощь Украине станет одним из ключевых вопросов в ходе саммита. 

В частности, в ходе мероприятия хотят обсуждать дальнейшие поставки оружия. 

Как заявлял недавно руководитель ОП Андрей Ермак, Украина ожидает исторических решений на саммите НАТО.

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