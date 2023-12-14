Стефанишина рассказала, когда начнется работа над переговорами о вступлении Украины в ЕС

"Хочу вас заверить, что буквально через 15 минут после принятия решения у меня был звонок из Европейской комиссии. Уже в понедельник, 18 декабря, мы будем проводить переговоры относительно следующих шагов", - заявила она.

Стефанишина добавила, что план работы есть.

"Но теперь, конечно, мы будем учитывать геополитическую шахматную доску и определять от этого срок", - заявила вице-премьер.

Начало переговоров Украины о вступлении в ЕС

14 декабря лидеры стран Европейского союза во время саммита решили поддержать начало переговоров по вступлению Украины в блок.

Раньше была возможность, что Венгрия наложит вето на такую инициативу, но этого так и не произошло. Журналисты пишут, что премьер-министр Виктор Орбан покинул зал во время голосования.

При этом президент Европейского Совета Шарль Мишель предположил, что переговоры Украины о вступлении в ЕС могут начаться уже в марте следующего года.

Более подробно о том, что дальше ждет Украину, – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.