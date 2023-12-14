RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стефанишина рассказала, когда начнется работа над переговорами о вступлении Украины в ЕС

Фото: вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина начнет переговоры относительно следующих шагов для вступления в Европейский союз в понедельник, 18 декабря.

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Хочу вас заверить, что буквально через 15 минут после принятия решения у меня был звонок из Европейской комиссии. Уже в понедельник, 18 декабря, мы будем проводить переговоры относительно следующих шагов", - заявила она.

Стефанишина добавила, что план работы есть. 

"Но теперь, конечно, мы будем учитывать геополитическую шахматную доску и определять от этого срок", - заявила вице-премьер.

Начало переговоров Украины о вступлении в ЕС

14 декабря лидеры стран Европейского союза во время саммита решили поддержать начало переговоров по вступлению Украины в блок.

Раньше была возможность, что Венгрия наложит вето на такую инициативу, но этого так и не произошло. Журналисты пишут, что премьер-министр Виктор Орбан покинул зал во время голосования.

При этом президент Европейского Совета Шарль Мишель предположил, что переговоры Украины о вступлении в ЕС могут начаться уже в марте следующего года.

Более подробно о том, что дальше ждет Украину, – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступление в ЕСОльга Стефанишина