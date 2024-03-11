RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стефанишина рассказала, когда Еврокомиссия представит переговорную рамку по вступлению Украины

Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Европейская комиссия до 14 марта примет решение о представлении переговорной рамки о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной во время мероприятия "Борьба с коррупцией в Украине: прогресс на пути к членству в ЕС".

"Сегодня истек последний срок, когда мы могли предоставить какую-то дополнительную информацию. Собственно, 12, 13, 14 марта Европейская комиссия должна принять решение. В первую очередь - это утвердить отчет о выполнении нами дополнительных критериев и принять решение, предоставить ли переговорную рамку, чтобы государства-члены его утвердили. Поэтому эта неделя возвратна", - сказала Стефанишина.

Она также отметила, что имеет "сдержанно оптимистичные" прогнозы относительно дальнейшего движения Украины в ЕС.

Кроме того, Стефанишина сообщила, что сегодня парламент принял последний законодательный акт, который необходим для завершения рекомендаций. В частности, нардепы приняли изменения в административное законодательство, которые внедряют ответственность за нарушение законодательства о лоббировании.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

Напомним, в декабре прошлого года лидеры стран Европейского союза во время саммита приняли решение о начале переговоров с Украиной по членству в блоке.

Фактически вступительные переговоры еще не начались. Для этого, в частности, необходимо, чтобы Еврокомиссия сформировала рамочные условия.

Как говорила в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.

Еще 9 февраля спикер Еврокомиссии Ана Писонеро заявляла о том, что ЕК должен представить рамочные условия в ближайшие недели. Прошел уже месяц, но этого так и не произошло.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейская комиссия представит рамочные условия для переговоров по вступлению нашей страны в Евросоюз уже в этом месяце.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступление в ЕСЕврокомиссияОльга Стефанишина