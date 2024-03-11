Стефанишина рассказала, когда Еврокомиссия представит переговорную рамку по вступлению Украины

"Сегодня истек последний срок, когда мы могли предоставить какую-то дополнительную информацию. Собственно, 12, 13, 14 марта Европейская комиссия должна принять решение. В первую очередь - это утвердить отчет о выполнении нами дополнительных критериев и принять решение, предоставить ли переговорную рамку, чтобы государства-члены его утвердили. Поэтому эта неделя возвратна", - сказала Стефанишина.

Она также отметила, что имеет "сдержанно оптимистичные" прогнозы относительно дальнейшего движения Украины в ЕС.

Кроме того, Стефанишина сообщила, что сегодня парламент принял последний законодательный акт, который необходим для завершения рекомендаций. В частности, нардепы приняли изменения в административное законодательство, которые внедряют ответственность за нарушение законодательства о лоббировании.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

Напомним, в декабре прошлого года лидеры стран Европейского союза во время саммита приняли решение о начале переговоров с Украиной по членству в блоке.

Фактически вступительные переговоры еще не начались. Для этого, в частности, необходимо, чтобы Еврокомиссия сформировала рамочные условия.

Как говорила в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.

Еще 9 февраля спикер Еврокомиссии Ана Писонеро заявляла о том, что ЕК должен представить рамочные условия в ближайшие недели. Прошел уже месяц, но этого так и не произошло.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейская комиссия представит рамочные условия для переговоров по вступлению нашей страны в Евросоюз уже в этом месяце.