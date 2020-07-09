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Комісія Україна-НАТО обговорила кроки для спільного партнерства

Брюссель, Четвер 09 липня 2020 12:43
Комісія Україна-НАТО обговорила кроки для спільного партнерства
Фото: Стефанишина і Столтенберг (nato.int)
Автор: Игорь Литвиненко

Комісія провела засідання 8 липня в Брюсселі

У Брюсселі 8 липня відбулось засідання Комісії Україна-НАТО. Зокрема були обговорені практичні кроки для просування спільного партнерства.

Про це йдеться в комюніке за підсумками засідання Комісії.

Повідомляється, що участь у засіданні взяли віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

"Союзники наголосили на важливості проведення внутрішніх реформ, особливо в судовій системі, щодо боротьби з корупцією, а також у сфері безпеки і оборони. Зустріч також дала можливість Комісії НАТО-Україна обговорити практичні кроки для просування порядку денного спільного партнерства", - йдеться в повідомленні.

Також у НАТО підтвердили відданість Альянсу суверенітету і територіальної цілісності України і високо оцінили відданість українського уряду мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, на початку червня Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

При цьому, за словами Стефанишиної, після отримання нового статусу Україна прагне до членства в НАТО.

Зазначимо, зараз вступу України в НАТО перешкоджає Угорщина, яка вимагає від українського уряду вирішити питання з освітою і правами угорської меншини.

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