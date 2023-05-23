ua ru
Вт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине оборонные закупки перевели на модель стран НАТО

Новина українською →
Вторник 23 мая 2023 20:43
В Украине оборонные закупки перевели на модель стран НАТО Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Закупки для украинской армии теперь будут проводить по модели стран Североатлантического альянса. Ими займется Агентство оборонных закупок.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Агентство, которое мы создали в 2022 году, отделено от аппарата министерства, что позволяет свести к минимуму коррупционные риски. Это решение делает оборонное ведомство на шаг ближе к имплементации стандартов и процедур НАТО, будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и сократит сроки поставок товаров для нужд ВСУ", - отметил Резников.

При этом заместитель министра обороны Денис Шарапов рассказал, что теперь централизованную закупку товаров и услуг, которые предназначены для выполнения программ в сфере нацбезопасности и обороны, обеспечит единое национальное агентство.

Шарапов уточнил, что оно будет осуществлять закупки на основании нужд, которые будут определять Вооруженные силы.

При этом сейчас Минобороны привлекает партнеров из Британии, Норвегии и Агентства НАТО по поддержке и поставкам для помощи в разработке механизмов работы Агентства оборонных закупок.

Скандал с оборонными закупками в Украине

Стоит заметить, что такие реформы в сфере оборонных закупок начались после того, как в СМИ обнародовали информацию о покупке продуктов питания для украинской армии по завышенным ценам.

На фоне скандала фракция "Слуга народа" обсуждала возможную отставку министра обороны Алексея Резникова, но он остался на своей должности.

При этом власти страны решили частично вернуть прозрачность в оборонных закупках. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Алексей Резников Война России против Украины
NEWS
Мирного договора не будет. Подоляк рассказал, как Украина видит завершение войны с РФ
Мирного договора не будет. Подоляк рассказал, как Украина видит завершение войны с РФ
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром